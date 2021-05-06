atsukanau

Александр atsukanau

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Independent iOS Developer
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$44
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

longword
Юлия 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$44
10 баллов
4 года назад
Написать 320 ситуационных вопросов в стиле то или это под 4 категории
Очень хороший и честный работодатель! Если бы все были такими, наш мир был бы утопией))
Юлия выполнила заказ на высочайшем уровне и в кратчайшие сроки. Качеством работы остался более чем доволен. Прекрасный начинающий фрилансер. Смело отдавайте ей заказы!
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