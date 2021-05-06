Нужно разработать простой дизайн мобильного iOS(не веб версия) приложения в стиле квиз. Меню Квиз Настройки Кнопки и тд. Подробности отправлю в лс.
Дизайн мобильных приложений11 заявок
Закрыт
4 года назад
Нужно разработать простой дизайн мобильного iOS(не веб версия) приложения в стиле квиз. Меню Квиз Настройки Кнопки и тд. Подробности отправлю в лс.
Написать 320 ситуационных вопросов в стиле то или это под 4 категории(80 штук на категорию): Легко Трудный Выбор Экстремальный 18+ Без мата, но можно предлагать максимально жесткие ...