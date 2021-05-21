Копирайтинг текста для страницы сайта

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка150 просмотров

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст, удобочитаемый и рассчитанный на пользователя для сайта https://ionosfera.org/taunhausy.htmlНужен текст лучше, чем у конкурентов и чтоб была представлена экспертность дизайнера и посетитель понимал, что он на правильном сайте и готов сделать заказ. Текст без воды, с ключевыми словами и LSI словами, а также требованиями, согласно ТЗ (во вложении) Цена 3,3 долл.США за 1000 символов.

Срок - 20-21 мая 2021.

Фото в ТЗ - можно не прилагать.

4 года назад
Saga_Nuren
Катерина 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
9 часов назад
4 года назад
$23
4 дня
Escrow
С ТЗ справилась Ольга качественно и главное быстро. Продолжаем сотрудничество!
Полностью довольна сотрудничеством. Понятное ТЗ, быстрая оплата, минимум правок. Советую!

Заявки фрилансеров

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
9 часов назад
4 года назад