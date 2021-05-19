Требуется копирайтер, тематика "Личный кабинет"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок454 просмотра

Здравствуйте. Требуется написание подробной инструкции со скриншотами.

Пример таких статей можно посмотреть на сайтах:

https://lichnyekabinety.com/fonbet/

https://kabinet-lichnyj.ru/internet-servisy/obrkarta

Знание WP приветствуется

WordPress
4 года назад
aflife
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Людмила
 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
9 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Виктория
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Евгения
 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
197 отзывов
4 года назад
Полина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
121 отзыв
4 года назад
Виктор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
4 года назад