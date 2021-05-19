Нужно написать 10 информационных статьей по ТЗ строительству. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно ...
Требуется копирайтер, тематика "Личный кабинет"
Здравствуйте. Требуется написание подробной инструкции со скриншотами.
Пример таких статей можно посмотреть на сайтах:
https://lichnyekabinety.com/fonbet/
https://kabinet-lichnyj.ru/internet-servisy/obrkarta
Знание WP приветствуется
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