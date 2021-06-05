Описать сайт

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Завершен5 заявок950 просмотров

Требуется описать сайт.

feelweel.com

Что нужно:

1.Текст на Русском.

Сайт занимается разработкой сайтов , требуется описать проекты и сам сайт.

4 года назад
denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$21
4 дня
Описали хорошо , будем сотрудничать.
Было приятно работать. Моментальная оплата и понятное ТЗ. Продолжаем сотрудничество.

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Lidasik
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