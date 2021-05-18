Нужно написать 10 информационных статьей по ТЗ строительству. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно ...
Копирайтинг для https://ionosfera.org/dizajn-intererov-ofisov.html
Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст, удобочитаемый и рассчитанный на пользователя для сайта https://ionosfera.org/dizajn-intererov-ofisov.html Нужен текст лучше, чем у конкурентов и чтоб была представлена экспертность дизайнера и посетитель понимал, что он на правильном сайте и готов сделать заказ. Текст без воды, с ключевыми словами и LSI словами, а также требованиями, согласно ТЗ (во вложении) Цена 2 долл.США за 1000 символов.
Срок - 20-21 мая 2021.
Фото в ТЗ - можно не прилагать.
Заявки фрилансеров
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