Автор на написание статьи по теории вероятности и математическая стати

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Написание статьи и публикация в Scopus Q 3. Тема: Применение решения системы линейных уравнений второй кратности к расчету точных дискретных распределений вероятностей значений статистик и их точных приближений

Написание статей
4 года назад
prorektor33
Алексей 
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