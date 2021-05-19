Копирайтинг текста по дизайну офисов

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст, удобочитаемый и рассчитанный на пользователя для сайта https://ionosfera.org/dizajn-intererov-ofisov.html Нужен текст лучше, чем у конкурентов и чтоб была представлена экспертность дизайнера и посетитель понимал, что он на правильном сайте и готов сделать заказ. Текст без воды, с ключевыми словами и LSI словами, а также требованиями, согласно ТЗ (во вложении) Цена 3 долл.США за 1000 символов.

Срок - 20-21 мая 2021.

Фото в ТЗ - можно не прилагать.