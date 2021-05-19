Перепечатать вручную текст с фотографий в ворд

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Закрыт5 заявок542 просмотра

Есть 34 фотографии высокого качества с текстом. Пример текста прикрепляю (обязательно посмотрите разборчив ли текст для вас) .Требуется вручную перепечатать текст с этих фотографий в MS Word или Блокнот. Могу доверить это задание исполнителям - новичкам.

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guest_16214074658798
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