Перепечатать вручную текст с фотографий в ворд

Нужен работник для проекта на 50 сео-текстов(плюс-минус). От нас четкое ТЗ, ключи, оперативная обратная связь. От вас - понимание того, то такое копирайтинг и зачем пишутся тексты, соблюдение сроков. Жду ваших предложений, примеры работ! Оплата ...