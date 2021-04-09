Mirannet

Сергей Mirannet

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Код - это просто!

Верстка

  • HTML5 + CSS3
  • JS, jQuery
  • REST API
  • React.js
  • Кроссбраузерность (IE 8+, ff, Opera, Safari, Chrome)
  • Блочная фиксированная / резиновая вёрстка.
  • Адаптивная верстка (смартфоны, планшеты, ПК, retina-дисплеи)
  • Bootstrap
  • SASS - препроцессор
  • Чистота и аккуратность

CMS

  • WordPress
  • Joomla
  • Webasyst
  • другие CMS
  • верстка шаблонов из PSD макетов
  • разработка сайтов
  • консультации
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Solomoni
Кирилл 
34 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
2 балла
4 года назад
Создать сайт одностраничник
Капец интересный товарищ! Вроде и отзывы положительные есть. Взял предоплату, сказал все сделаю и пропал. В телегу вообще не заходит, а на сайте бывает... Написано был 8 минут назад. Крайне не рекомендую.
zhuravelsv
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Оптимизация интернет магазина (wordpress, wocommerce)
CSSJavaScriptWordPress
Всё сделано как договаривались, рекомендую к сотрудничеству
Чёткое тз, всегда на связи, оперативная оплата. Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
4 года назад
Переделка сайта на Wordpress
WordPress
ок
Спасибо.
Ответный отзыв
zadaha
45 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сайт пропал из поиска Гугл
Очень доволен работой. Быстро, качественно устранил возникшую проблему. Обязательно буду обращаться еще
Понятная задача, быстрая оплата по факту выполнения.
Ответный отзыв
al3kseyp3tr0v
Максим 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
61 отзыв(-4)
$50
10 баллов
4 года назад
Мультиязычность на вордпресс
WordPress
Все отлично. Работаем второй раз выполнил все быстро и качественно. Продолжаем сотрудничать.
Отличный заказчик, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов