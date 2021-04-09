Код - это просто!
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Портфолио
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- Редизайн сайта на webasyst65 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
2 балла
4 года назад
Капец интересный товарищ! Вроде и отзывы положительные есть. Взял предоплату, сказал все сделаю и пропал. В телегу вообще не заходит, а на сайте бывает... Написано был 8 минут назад. Крайне не рекомендую.
$70
10 баллов
4 года назад
CSSJavaScriptWordPress
Всё сделано как договаривались, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Чёткое тз, всегда на связи, оперативная оплата. Рекомендую заказчика.
$40
10 баллов
4 года назад
WordPress
ок
Ответный отзыв
Спасибо.
$15
10 баллов
4 года назад
Очень доволен работой. Быстро, качественно устранил возникшую проблему. Обязательно буду обращаться еще
Ответный отзыв
Понятная задача, быстрая оплата по факту выполнения.
$50
10 баллов
4 года назад
WordPress
Все отлично. Работаем второй раз выполнил все быстро и качественно. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем рекомендую!