Разработка кроссплатформенного программного обеспечения для ОС Windows, Android, iOS, Linux, клиент-серверные, облачные приложения и многое другое.
Разработка приложений под операционную систему Windows & Android
(в данный момент, пока эта запись находится здесь, новые заказы не беру)
Владею такими навыками:
- .NET, .NET CORE;
- Entity Framework;
- LINQ, XPath, Regex;
- WPF, WinForms;
- Google Maps API;
- Tesseract, AForge.NET, Accord.NET;
- Alea GPU (CUDA);
- C#, C, JavaScript;
- SQL, T-SQL;
- MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL;
- RabbitMQ, ElasticSearch, Redis;
- Photoshop, 3DS Max;
- OS: Windows, Android, iOS, Linux;
- IDE: Visual Studio;
- Git, TFS;
- Unity;
...
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ТОП-10— Разработка игр
ТОП-20— Системное программирование
ТОП-50— Прикладное ПО
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Отзывы заказчиков
$750
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую, как отличного специалиста!
Ответный отзыв
Благодарю Алексея за интересный проект. Рекомендую к сотрудничеству
$450
10 баллов
7 лет назад
AndroidiOS
Профессионал своего дела. Поставленную работу сделал в сроки и качественно!
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло отлично. Рекомендую
$450
10 баллов
7 лет назад
Все супер и по делу! Рекомендую
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую к сотрудничеству
$85
10 баллов
7 лет назад
Просто нет слов )) Шикарная работа!!! Сергей делает с душой. Обязательно будем обращаться!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё прошло отлично, оплата быстро, на все вопросы ответили вовремя. Рекомендую к сотрудничеству
$700
10 баллов
7 лет назад
Благодарю, Сергея за качественный труд, все сделал на высшем уровне.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекоммендую к сотрудничеству
Прикладное ПО
27 отзывов
$10/час
от $300от 1 дня
#25
Разработка игр
4 отзыва
$10/час
от $300от 1 дня
#6
Системное программирование
1 отзыв
$10/час
от $100от 1 дня
#17
Мобильные приложения
1 отзыв
$10/час
от $100от 1 дня
#56