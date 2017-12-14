Разработка кроссплатформенного программного обеспечения для ОС Windows, Android, iOS, Linux, клиент-серверные, облачные приложения и многое другое.

Разработка приложений под операционную систему Windows & Android

(в данный момент, пока эта запись находится здесь, новые заказы не беру)

Владею такими навыками:

- .NET, .NET CORE;

- Entity Framework;

- LINQ, XPath, Regex;

- WPF, WinForms;

- Google Maps API;

- Tesseract, AForge.NET, Accord.NET;

- Alea GPU (CUDA);

- C#, C, JavaScript;

- SQL, T-SQL;

- MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL;

- RabbitMQ, ElasticSearch, Redis;

- Photoshop, 3DS Max;

- OS: Windows, Android, iOS, Linux;

- IDE: Visual Studio;

- Git, TFS;

- Unity;