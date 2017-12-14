zhuravelsv

Сергей Журавель zhuravelsv

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка кроссплатформенного программного обеспечения для ОС Windows, Android, iOS, Linux, клиент-серверные, облачные приложения и многое другое.

Разработка приложений под операционную систему Windows & Android 

(в данный момент, пока эта запись находится здесь, новые заказы не беру)

Владею такими навыками:

- .NET, .NET CORE;

- Entity Framework;

- LINQ, XPath, Regex;

- WPF, WinForms;

- Google Maps API;

- Tesseract, AForge.NET, Accord.NET;

- Alea GPU (CUDA);

- C#, C, JavaScript;

- SQL, T-SQL;

- MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL;

- RabbitMQ, ElasticSearch, Redis;

- Photoshop, 3DS Max;

- OS: Windows, Android, iOS, Linux;

- IDE: Visual Studio;

- Git, TFS;

- Unity;

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-10
Разработка игр
ТОП-20
Системное программирование
ТОП-50
Прикладное ПО

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Отзывы заказчиков

Zavorotny
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$750
10 баллов
7 лет назад
Создать приложение
Рекомендую, как отличного специалиста!
Благодарю Алексея за интересный проект. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Saladinov
32 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$450
10 баллов
7 лет назад
Создание развивающего приложения для детей
AndroidiOS
Профессионал своего дела. Поставленную работу сделал в сроки и качественно!
Сотрудничество прошло отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
Zavorotny
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$450
10 баллов
7 лет назад
Создать WEB приложение для игры в карты
Все супер и по делу! Рекомендую
Однозначно рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
$85
10 баллов
7 лет назад
Нужна программа (консольное приложение)
Просто нет слов )) Шикарная работа!!! Сергей делает с душой. Обязательно будем обращаться!
Отличный заказчик, всё прошло отлично, оплата быстро, на все вопросы ответили вовремя. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$700
10 баллов
7 лет назад
Нужно создать приложения под play.google
Благодарю, Сергея за качественный труд, все сделал на высшем уровне.
Отличный заказчик. Рекоммендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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Прикладное ПО
27 отзывов
$10/час
от $300от 1 дня
#25
Разработка игр
4 отзыва
$10/час
от $300от 1 дня
#6
Системное программирование
1 отзыв
$10/час
от $100от 1 дня
#17
Мобильные приложения
1 отзыв
$10/час
от $100от 1 дня
#56