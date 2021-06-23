Аудит сайта (UX/UI/СЕО/метрики)

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Завершен11 заявок435 просмотров

Аудит сайта по продаже мебели (что сделать лучше, что переделать, как улучшить продажи)

4 года назад
zhuravelsv
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kudriashka
Дарья 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
4 года назад
$40
3 дня
Escrow
Работы выполнена качественно и в срок, рекоммендую к сотрудничеству
Точная постановка задачи и всегда на связи. Спасибо за приятное сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
9 минут назад
25 отзывов
4 года назад
Антон
 
39 лет
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Был
2 года назад
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4 года назад
kudriashka
Дарья 
31 год
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