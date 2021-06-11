Комплексное продвижение интернет-магазина

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Закрыт23 заявки607 просмотров

Рассматриваем специалиста по продвижению интернет-магазина медицинской инвалидной техники (инвалидные коляски). В первую очередь это seo органическое продвижение, во вторую очередь конверсия, юзабилити и тд.

сайт: activ-med.ru

smc: openCart

Opencart
4 года назад
alexandr-790
Александр 
43 года
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
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33 года
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Вероника
 
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Юрий
 
35 лет
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Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
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10 минут назад
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4 года назад
Мария
 
26 лет
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3 года назад
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Илья
 
38 лет
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2 месяца назад
43 отзыва
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Игорь
 
55 лет
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Был
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Рома
 
34 года
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Был
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21 отзыв
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Анатолий
 
41 год
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17 часов назад
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4 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Иван
 
43 года
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13 отзывов
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Владислав
 
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7 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Виталий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
90 отзывов
4 года назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад
36 отзывов
4 года назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
25 минут назад
26 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)
Артем
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
33 отзыва
4 года назад
#1
Поисковые системы (SEO)
Андрей
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
28 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Антон
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
4 года назад
Игорь
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад
4 года назад