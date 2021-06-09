Разобрать кластеризованное семантическое ядро

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Закрыт3 заявки395 просмотров

Имеется кластеризованное СЯ, необходимо:

1) проверить группы на возможность их объединения;

2) разнести группы по разделам будущего сайта.

Всего групп 3180 из которых 482 уже разобраны, Вам необходимо разобрать 2698 групп.

Файл формата KeyCollector 4 (kc4), результат хочу получить также в формате kc4.

Кластеризовать, собирать данные по выдаче, частоте и т.п. не нужно.

Подвоха никакого нет. Задача требует усидчивости, поэтому делегирую.

Срок выполнения указан условно. Всё обсуждаемо.

4 года назад
RobertBv
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