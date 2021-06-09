Необходимо разместить интернет магазин на яндекс картах, гугл картах, 2гис и во всех значимых справочниках
Разобрать кластеризованное семантическое ядро
Имеется кластеризованное СЯ, необходимо:
1) проверить группы на возможность их объединения;
2) разнести группы по разделам будущего сайта.
Всего групп 3180 из которых 482 уже разобраны, Вам необходимо разобрать 2698 групп.
Файл формата KeyCollector 4 (kc4), результат хочу получить также в формате kc4.
Кластеризовать, собирать данные по выдаче, частоте и т.п. не нужно.
Подвоха никакого нет. Задача требует усидчивости, поэтому делегирую.
Срок выполнения указан условно. Всё обсуждаемо.
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