Продвинуть сайт в Google

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Завершен10 заявок450 просмотров

Здравствуйте, есть website на английском языке - https://www.geoapify.com/

Создан с помощью Gatsby. В какой-то степени оптимизирован, каждая страница под свои ключевики.

На данный момент застрял в выдачах на 10-30 позициях в Google.

Ищется специалист, который сможет поднять целевые страницы до топовых позиций.

4 года назад
alfiyatarasenko
Альфия 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
27 минут назад
4 года назад
$150
14 дней
Escrow
В качестве первого шага создали подробный отчет, с перечислением технических проблем сайта. Запланировали следующие шаги развития. Приятно работать с профессионалами.
Реально приятно работать с профи, минимум воды и всё по делу. Рекомендую

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