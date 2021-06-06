Нужно очень срочно разослать ссылку на проект

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки2932 просмотра

Всем привет!

Я ищу человека который может разослать ссылки на проект что бы помочь собрать деньги!

Нужно привлечь инвесторов к данному проекту

Если кто-то с Вас поможет набрать нужную сумму я плачу 2000€

сроки 30 дней

Вот ссылка на проект

https://www.kickstarter.com/projects/rapidswift/swifteuse-textile-semi-automatique?ref=559b40

Условия работы

. Вы начинаете работать сегодня,если мы видим через неделю какие-то изменения на кикстартере благодаря вам, то мы вам оплачиваем  сумму 500 евро. Также по окончанию месяца если наш проект соберет указанную нами сумму,то мы вам доплачиваем ещё 2.000 евро. У нас ровно 30 дней на реализацию проекта,после чего он закроется.

4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад
36 отзывов
4 года назад
Владимирович
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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