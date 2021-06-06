Проводить Аудит и Анализ юзабилити сайта; Анализировать конкурентов; Разрабатывать стратегии продвижения; Улучшать веб-ресурс, чтобы повышать количество проведенного времени на нем клиентом; Отслеживать изменения алгоритмов и адаптировать сайт; Составлять отчеты для клиентов ...
Нужно очень срочно разослать ссылку на проект
Всем привет!
Я ищу человека который может разослать ссылки на проект что бы помочь собрать деньги!
Нужно привлечь инвесторов к данному проекту
Если кто-то с Вас поможет набрать нужную сумму я плачу 2000€
сроки 30 дней
Вот ссылка на проект
https://www.kickstarter.com/projects/rapidswift/swifteuse-textile-semi-automatique?ref=559b40
Условия работы
. Вы начинаете работать сегодня,если мы видим через неделю какие-то изменения на кикстартере благодаря вам, то мы вам оплачиваем сумму 500 евро. Также по окончанию месяца если наш проект соберет указанную нами сумму,то мы вам доплачиваем ещё 2.000 евро. У нас ровно 30 дней на реализацию проекта,после чего он закроется.
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