Вывести сайт в топ 5 Google KZ

Добрый день, уважаемые фрилансеры! В приложении ТЗ на СЕО-оптимизацию сайта, а также ссылка на сайт. Необходимо на протяжении 12 месяцев выводить сайт в топ выдачи Google KZ.

Требования к исполнителю:

1.Исполнитель обязуется осуществлять систематическую проверку Webmaster Tools в Google и Яндекс на наличие ошибок (1 раз в 3 дня).

2.Исполнитель обязуется размещать статьи c общим кол-вом символов на статью не менее 1000 и общим количеством статей в месяц три штуки.

3.Исполнитель обязуется работать над повышением качества семантического ядра (title и descriptions) на всех вновь созданных страницах (страница под статьи- "Новости").

4.Исполнитель обязуется организовывать новые и существующие страницы с применением внутренней перелинковки (когда информация, используемая в одном месте сайта, ведет пользователя на другое место сайта) и осуществлять перелинковку страниц с соблюдением ссылочного баланса (когда одна статья или содержащаяся информация, размещенная на той или иной странице сайта имеет примерно такое же количество ссылок как и иная другая страница сайта).

5.Исполнитель обязуется регулярно оповещать Заказчика о выстраивании перелинковки категорий страниц с низкой конкуренцией на страницы более высокой посещаемости . В связи с этим Исполнитель обязуется на еженедельной основе проводить Заказчику отчет об уровне посещаемости той или иной страницы сайта.

6.В рамках срока исполнения работ по данному приложению к договору Исполнитель обязуется оповещать

Заказчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на SEO оптимизацию сайта, осуществлять анализ и внесение изменений/обновлений данных на сайте в соответствии с обновленными требованиями поисковиков Google и Яндекс и на ежемесячной основе отчитываться Заказчику о проделанной работе.

7.Исполнитель обязуется на ежемесячной основе предоставлять Заказчику аудит-отчеты google и yandex о скорости сайта и на базе этих отчетов проводит оптимизирующие скорость работы сайта мероприятия и отчитываться о проделанной работе Заказчику на ежемесячной основе.

8.Исполнитель обязуется на ежемесячной основе оптимизировать формирование URL-адресов новых страниц (статейных) и существующих страниц таким образом, чтобы они были читабельны для человека.

В приложении приклепляю соглашения со всеми указанными требованиями к фрилансеру от Заказчика.

Будем выбирать исполнителя в течение завтрашнего дня.