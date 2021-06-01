Для студии анимации необходимо делать регулярную работу по крауд линкбилдингу / крауд-маркетингу для студии анимации - на англоязыяных сайтах (Европа, США). Сайт студии - https://darvideo.tv/ Тематика - видео, маркетинг, диджитал маркетинг, видео маркетинг, ...
Вывести сайт в топ 5 Google KZ
Добрый день, уважаемые фрилансеры! В приложении ТЗ на СЕО-оптимизацию сайта, а также ссылка на сайт. Необходимо на протяжении 12 месяцев выводить сайт в топ выдачи Google KZ.
Требования к исполнителю:
1.Исполнитель обязуется осуществлять систематическую проверку Webmaster Tools в Google и Яндекс на наличие ошибок (1 раз в 3 дня).
2.Исполнитель обязуется размещать статьи c общим кол-вом символов на статью не менее 1000 и общим количеством статей в месяц три штуки.
3.Исполнитель обязуется работать над повышением качества семантического ядра (title и descriptions) на всех вновь созданных страницах (страница под статьи- "Новости").
4.Исполнитель обязуется организовывать новые и существующие страницы с применением внутренней перелинковки (когда информация, используемая в одном месте сайта, ведет пользователя на другое место сайта) и осуществлять перелинковку страниц с соблюдением ссылочного баланса (когда одна статья или содержащаяся информация, размещенная на той или иной странице сайта имеет примерно такое же количество ссылок как и иная другая страница сайта).
5.Исполнитель обязуется регулярно оповещать Заказчика о выстраивании перелинковки категорий страниц с низкой конкуренцией на страницы более высокой посещаемости . В связи с этим Исполнитель обязуется на еженедельной основе проводить Заказчику отчет об уровне посещаемости той или иной страницы сайта.
6.В рамках срока исполнения работ по данному приложению к договору Исполнитель обязуется оповещать
Заказчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на SEO оптимизацию сайта, осуществлять анализ и внесение изменений/обновлений данных на сайте в соответствии с обновленными требованиями поисковиков Google и Яндекс и на ежемесячной основе отчитываться Заказчику о проделанной работе.
7.Исполнитель обязуется на ежемесячной основе предоставлять Заказчику аудит-отчеты google и yandex о скорости сайта и на базе этих отчетов проводит оптимизирующие скорость работы сайта мероприятия и отчитываться о проделанной работе Заказчику на ежемесячной основе.
8.Исполнитель обязуется на ежемесячной основе оптимизировать формирование URL-адресов новых страниц (статейных) и существующих страниц таким образом, чтобы они были читабельны для человека.
В приложении приклепляю соглашения со всеми указанными требованиями к фрилансеру от Заказчика.
Будем выбирать исполнителя в течение завтрашнего дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Идем под впн каждой страны (список стран в конце), по запросам беттинг, ставки на спорт, находим основных игроков рынка, 3-х будет достаточноВ ахревсе смотрим самые частотные брендовые запросы этих брендов до 5 запросов. Прогоняем каждый ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем привет! Ищу исполнителя для продвижения сайта, сайт по недвижимости в Испании по определенным районам (Торревьеха. Ориуэла Коста и окрестности). Контекстная реклама не нужна. Только продвижение в поиске. Сайт multifunctional . center Пожалуйста жду конкретные ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Для нового проекта требуется сбор SEO-семантического ядра, советы по организации структуры. С кластеризацией. Регион - вся рф. Стартовый набор - до 10 ключей. Минусы также предоставлю.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Гест постинг сервис с большой клиентской базой. В связи с большим количеством клиентов ищем аутричеров на различные тематики (все, кроме адалта, казино).Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется seo (продвижение в органической выдаче поисковых систем) для сайта https://www.sweetdino.ru/ Напишите расценки и сроки работыПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт4 года назад
Наращивание массы положительных отзывов на площадках: https://www.yell.ru/nnovgorod/com/telant-pul-povolje_7134996/ https://pravda-sotrudnikov.ru/company/talent-pool https://reviewscompanies.club/31832-telant-pul-povolzhe.html https://llike.ru/nnovgorod/telant_pul_povolge_2Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт4 года назад
На основе вашей структуры планируется создание ИМ Концепция ИМ: Продажа женских, мужских, детских джинсов по всей России Задачи: Собрать базовую семантику (коммерческие, информационные, гео)Оценить поисковый спросПроанализировать конкурентовОпределить разделы, ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо провести SEO-аудит сайтаПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен специалист по настройке рекламы в интернете, для продвижения мобильного приложения в iOS и Android , ведения VK, FB&Instagram. Грамотный русский - обязательно. ДистанционноПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт4 года назад