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Закрыт5 заявок414 просмотров

Наращивание массы положительных отзывов на площадках:

https://www.yell.ru/nnovgorod/com/telant-pul-povolje_7134996/

https://pravda-sotrudnikov.ru/company/talent-pool

https://reviewscompanies.club/31832-telant-pul-povolzhe.html

https://llike.ru/nnovgorod/telant_pul_povolge_2

4 года назад
guest_16224448871265
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Арина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
36 отзывов
4 года назад
Александр
 
33 года
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Был
3 года назад
4 года назад
Погорелов
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад