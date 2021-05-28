Нужен помощник по SEO оптимизации и продвижению

Добрый день коллеги! Я ищу себе помощника по оптимизации и продвижению сайтов. Я сам работаю в этой сфере, однако ввиду того, что я взял новый проект в новом для меня регионе, и возросла нагрузка и сложность, мне требуется постоянный помощник. Работать будем не в рунете, а в сегменте сети, который общается на сербском и хорватском языках, т.е. многие применимые к рунету инструменты нам попросту не подходят, как и наши позиции в яндексе, например, нас не будут волновать) Проект рассчитан минимум на год. Я получил от заказчика на это определенный бюджет, и готов поделится с помощником. Коллеги, жду от вас предложений, кому интересно посотрудничать, сразу говорю, это не золотые горы, но стабильный доход сможем организовать и мне и вам, если не подведем заказчика. Фирмы и гордых от собственного значения Очень Крутых Специалистов прошу не писать, я просто ищу себе помощника который шарит в этом и готов тратить на это по паре часов в день, может и менее.