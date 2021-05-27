Оптимизация интернет магазина

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Закрыт10 заявок559 просмотров

Здравствуйте. Не нужно писать шаблонный ответ!!!

В поисках фрилансера (команды и студии не интересуют)!

Интернет-магазин около 100 разделов, подразделов

Проанализировать конкурентов

Проработать структуру

Семантическое ядро с кластеризацией по разделам

Название

Заголовок H1 Title Keywords Discriptions H2, H3 и тд alt для картинок

Без внедрения

4 года назад
ili4zhukov
Илья 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
36 отзывов
4 года назад
Ольга
 
26 лет
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
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3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Роман
 
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Был
4 часа назад
25 отзывов
4 года назад
Николай
 
43 года
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Был
2 часа назад
90 отзывов
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Игорь
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
Илья
 
38 лет
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Был
2 месяца назад
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4 года назад
Дарья
 
31 год
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Была
7 месяцев назад
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4 года назад