Нужно комплексное обслуживание небольшого пула контентных сайтов

Есть несколько статейных сайтов зарабатывающих на контекстной рекламе, общая посещаемость около 10к уников. Хочу реинвестировать весь доход обратно в сайты, то есть в сео, в наполнение, в технический апгрейд и так далее, ищу человека или команду готовую грамотно реинвестировать доходы с рекламы обратно в сайты за определенную комиссию с бюджета. Жду предложений.

Все сайты на вордпрессе, доход исключительно с рся и адсенса.