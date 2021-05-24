Нужно комплексное обслуживание небольшого пула контентных сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки795 просмотров

Есть несколько статейных сайтов зарабатывающих на контекстной рекламе, общая посещаемость около 10к уников. Хочу реинвестировать весь доход обратно в сайты, то есть в сео, в наполнение, в технический апгрейд и так далее, ищу человека или команду готовую грамотно реинвестировать доходы с рекламы обратно в сайты за определенную комиссию с бюджета.  Жду предложений.

Все сайты на вордпрессе, доход исключительно с рся и адсенса.

WordPress
4 года назад
Mellkiy
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