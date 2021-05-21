Оптимизация кода сайта

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Закрыт6 заявок681 просмотр

Был проведен Seo-аудит (анализ) сайта. Есть список ошибок, необходимо их устранить.

4 года назад
JasonOfarrell
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
13 отзывов
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
25 отзывов
4 года назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
36 отзывов
4 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
4 года назад