SEO продвижение интернет-магазина разливного пива

Есть проект - интернет-магазин качественного разливного пива. Требуется seo продвижение, включая внутреннюю и внешнюю оптимизацию, сбор семантического ядра и т.д. и как следствие увеличение доли целевого поискового трафика на ресурс.

Предлагайте бюджеты и свои услуги. Конечная цель - увеличение потока заказов, а то какими средствами она будет достигнута уже вторично. Платную рекламу не рассматриваем.