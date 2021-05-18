Необходимо поднять посещаемость и конверсию сайта. Ранее использовалась закупка вечных и крауд-ссылок, написание сео-текстов в течение нескольких месяцев. Посещаемость сайта продолжает падать. Компания - торговый центр. От вас - ...
SEO продвижение интернет-магазина разливного пива
Есть проект - интернет-магазин качественного разливного пива. Требуется seo продвижение, включая внутреннюю и внешнюю оптимизацию, сбор семантического ядра и т.д. и как следствие увеличение доли целевого поискового трафика на ресурс.
Предлагайте бюджеты и свои услуги. Конечная цель - увеличение потока заказов, а то какими средствами она будет достигнута уже вторично. Платную рекламу не рассматриваем.
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