Поднять посещаемость и конверсию сайта

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок509 просмотров

Необходимо поднять посещаемость и конверсию сайта.

Ранее использовалась закупка вечных и крауд-ссылок, написание сео-текстов в течение нескольких месяцев.

Посещаемость сайта продолжает падать.

Компания - торговый центр.

От вас - предложения по стратегии, рекомендации и бюджет.

4 года назад
mikinkin
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Заявки фрилансеров

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