5 описаний товаров сделать уникальными на 80% и выше для маркетплейса)

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок215 просмотров

Есть Примеры текста, скопированные с других карточек товара частично или полностью, нужно переделать . каждое описание до 1000 символов

4 года назад
amurtsev3
Олег 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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