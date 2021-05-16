5 описаний товаров сделать уникальными на 80% и выше для маркетплейса)

Приветствую, мне необходимо поставить сайт в топ списка поиска, добавить защиту от ddos атак и от перегрузок сайта. Есть возможная перспектива долгосрочного сотрудничества. Но на данный момент задача единоразовая. Пишите, кто готов взяться за выполнение, ...