реклама и продвижение товаров (2 книги) которые уже есть в озон
5 описаний товаров сделать уникальными на 80% и выше для маркетплейса)
Есть Примеры текста, скопированные с других карточек товара частично или полностью, нужно переделать . каждое описание до 1000 символов
Заявки фрилансеров
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