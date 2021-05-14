Есть вот такой сайт: https://www.papalocksmith.com/ Это специалисты по открыванию замков в США. У нас есть небольшой бюджет в 150-200 долларов в месяц на покупку ссылок (outreach) по США. Главная задача - увеличение количества ...
Контент-менеджер ( с знаниями seo )
Разыскиваем опытного контент-менеджера на Full-time, умеющего самостоятельно вести веб-ресурс в том числе с командой копирайтеров, с идеальными знаниями админки WP, с навыками ведения внутренней SEO оптимизации так и внешней.
Мы – это дружный, веселый и в тоже время крайне ответственный коллектив, который любит свою работу. Стремимся к качественному продукту, который будет полезен и им будут пользоваться каждый день.
Продукт который мы создаём и запускаем является неким маркетплейсом и сервисом в узкой нише связанной с эмиграций и жизнью в других странах, мы делаем локальный продукт на подобие tripadvisor и букинг для мигрантов которые переехали в разные страны, в данном проекте новостной раздел, отзывы о компаниях и досуге, Каталог услуг, Блоги, Досуг, Каталог вакансий и.т.д.
Рассматриваем только на Full-time, т.к важно полное погружение в проект.
Желательно знать украинский,английский или другие ин.языки.
Задачи:
- Копирайтинга и рейтинга динамического контента, это статьи, новости, и.т.д.
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-Основная работа с плагинами Advanced Custom Fields, WP-Recall, Sсrареs, Content Views, Admincolumns, Aioseo, Shareaholic и другие.
- Составление Т.З для админки сайта по которому разработчики смогут разобраться и конкретно понять что нам необходимо в проекте разработать с нуля или доработать.
- Тестирование админки, выявления багов и не хватающего функционала для идеального ведения проекта.
- Наполнение разделов сайта статически контентом.
- Составление контент плана на месяц, написание Т.З для копирайтеров, подбор, тестирования и постоянное ведение отдела копирайтинга.
- С опытом работы по СЕО продвижению от 2х лет, знание основных алгоритмов Google and Yandex.
- Сбор семантического ядра знания софта и сервисов на подобие Key- Collector кластеризация ключей, анализ CTR конкурентов c таким же ключевым запросом, рекомендации по продвижению ключей по которым быстрее всего выйдем в топ, основная работа сайта Google наша Ц.А.
- Внутренняя СЕО- оптимизация сайта (Тайтлы, дискрипшены, заголовки, мета теги, мироразметка, чпу url, карта сайта, уникальные ссылки и названия для публикуемых картинов на сайте)
- Настройка Google analytics для разных статей что бы выявить какой контент лучше всего заходит читателям проекта.
- Знание сервисов или плагинов на подобие mailchimp или unisender для автоматизации и ведения email-рассылок для постоянных посетителей сайта.
- Link-building — анализ и разработка стратегий по работе с внешней оптимизацией.
- Подбор ресурсов по схожей тематике для закупки и размещения ссылок на сторонних ресурсах / закупка ссылок у вебмастеров и блогеров.
- Администрировать все разделы сайта, например такие как Блоги от пользователей и Отзывы о компаниях до их публикации потребуют проверки в случае прохождения её внутренней оптимизации.
- Внимательность к деталям искать решения проблем а не проблемы в задачах!
График работы:
с 10:00МСК до 19:00МСК быть на связи, когда вся команда работает. Ежедневные конференции!
Фикса от 450$ до 800$ зависит от опыта сданных задач, выполненных дедлайнов.
После запуска проекта, когда пойдет чистая прибыль вы получаете 5-15% фикс. , также дальнейшую работу с повышением зарплаты. Если вам интересно, жду заявку. Спасибо.
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