Контент-менеджер ( с знаниями seo )

Разыскиваем опытного контент-менеджера на Full-time, умеющего самостоятельно вести веб-ресурс в том числе с командой копирайтеров, с идеальными знаниями админки WP, с навыками ведения внутренней SEO оптимизации так и внешней.

Мы – это дружный, веселый и в тоже время крайне ответственный коллектив, который любит свою работу. Стремимся к качественному продукту, который будет полезен и им будут пользоваться каждый день.

Продукт который мы создаём и запускаем является неким маркетплейсом и сервисом в узкой нише связанной с эмиграций и жизнью в других странах, мы делаем локальный продукт на подобие tripadvisor и букинг для мигрантов которые переехали в разные страны, в данном проекте новостной раздел, отзывы о компаниях и досуге, Каталог услуг, Блоги, Досуг, Каталог вакансий и.т.д.

Рассматриваем только на Full-time, т.к важно полное погружение в проект.

Желательно знать украинский,английский или другие ин.языки.

Задачи:

- Копирайтинга и рейтинга динамического контента, это статьи, новости, и.т.д.

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-Основная работа с плагинами Advanced Custom Fields, WP-Recall, Sсrареs, Content Views, Admincolumns, Aioseo, Shareaholic и другие.

- Составление Т.З для админки сайта по которому разработчики смогут разобраться и конкретно понять что нам необходимо в проекте разработать с нуля или доработать.

- Тестирование админки, выявления багов и не хватающего функционала для идеального ведения проекта.

- Наполнение разделов сайта статически контентом.

- Составление контент плана на месяц, написание Т.З для копирайтеров, подбор, тестирования и постоянное ведение отдела копирайтинга.

- С опытом работы по СЕО продвижению от 2х лет, знание основных алгоритмов Google and Yandex.

- Сбор семантического ядра знания софта и сервисов на подобие Key- Collector кластеризация ключей, анализ CTR конкурентов c таким же ключевым запросом, рекомендации по продвижению ключей по которым быстрее всего выйдем в топ, основная работа сайта Google наша Ц.А.

- Внутренняя СЕО- оптимизация сайта (Тайтлы, дискрипшены, заголовки, мета теги, мироразметка, чпу url, карта сайта, уникальные ссылки и названия для публикуемых картинов на сайте)

- Настройка Google analytics для разных статей что бы выявить какой контент лучше всего заходит читателям проекта.

- Знание сервисов или плагинов на подобие mailchimp или unisender для автоматизации и ведения email-рассылок для постоянных посетителей сайта.

- Link-building — анализ и разработка стратегий по работе с внешней оптимизацией.

- Подбор ресурсов по схожей тематике для закупки и размещения ссылок на сторонних ресурсах / закупка ссылок у вебмастеров и блогеров.

- Администрировать все разделы сайта, например такие как Блоги от пользователей и Отзывы о компаниях до их публикации потребуют проверки в случае прохождения её внутренней оптимизации.

- Внимательность к деталям искать решения проблем а не проблемы в задачах!

График работы:

с 10:00МСК до 19:00МСК быть на связи, когда вся команда работает. Ежедневные конференции!

Фикса от 450$ до 800$ зависит от опыта сданных задач, выполненных дедлайнов.

После запуска проекта, когда пойдет чистая прибыль вы получаете 5-15% фикс. , также дальнейшую работу с повышением зарплаты. Если вам интересно, жду заявку. Спасибо.