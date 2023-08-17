Семантическое ядро

Нужен SEO аудит для сайта https://zrobisam.com/ Цена аудита (расписать план работ) Цена создание семантического ядра Закупка ссылочной массы
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- Аудит сайтаSEO-аудит сайтаСемантическое ядроПоисковые системы (SEO)12 заявокОткрытмесяц назад
- $700
У нас будет создаваться меню и страницы новые , у нас все уже нарисованы, будем добавлять страницы, нужно сделать 100 страниц текста под seo и заголовки (название страниц) ...Семантическое ядроПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт8 дней назад
Нужна помощь с поддержанием и развитием веб-сайта приложения - https://appbooka.com?? ЦА - родители детей в возрасте от 0 до 10 лет из англоязычных стран. Наша основная цель - привлечение потенциальных пользователей нашего приложения и конвертация трафика сайта в подписки приложения.? Задачи: ...Семантическое ядроЗакрыт9 дней назад
Компания Альфа Девелопмент Групп https://adg-ua.com/ запускает в работу новый объект недвижимости (индустриальный парк). Наши клиенты- широкий спектр бизнесов, включающий производственные компании, дистрибуция, логистика, сельское хозяйство, автосервисы и прочее. Нам нужен специалист по ведению ...Семантическое ядроGoogle AdsПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрытмесяц назад
Интересует именно органика регион сайта США сайт услут, небольшой задача вывести в ТОП отдельно первым делом сделать сбор семантического ядра по главной странице сайта и выдача техзадания копирайтеруСемантическое ядроЗакрыт2 месяца назад
Задача: Настроить контекстную рекламу в Google Ads + 7-14 дней ведения кампании и донастройка должны входить в стоимость. Реклама настраивается для региона США (должен быть опыт и кейсы) Настройка должна включать: Сбор ...Семантическое ядроGoogle AdsРекламная кампанияКонтекстная реклама7 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Необходимо разработать семантику под 1000 запросов, тематика: кино. Регион: Россия. Используя основную базу с кино и сериалами, собрать СЧ, ВЧ, НЧ с низкой конкуренцией.Семантическое ядроПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Добрый день! Нужно собрать семантическое ядро для GOOGLE Ads с частотностью для США, Канады и Швейцарии по тематике "accepting crypto payments"Семантическое ядроGoogle AdsПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно собрать семантическое ядро и написать хорошие оптимизированные тексты с заголовками/подзаголовками и мета-тегами с помощью ChatGPT. Тематика сайта обучение для получения удостоверения тракториста-машиниста. Ориентировочное кол-во текстов 30-50 штук. Жду предложений по цене и срокам в ...Семантическое ядроChatGPTПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $250
Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...Аудит сайтаСемантическое ядроПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $250
Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...Аудит сайтаСемантическое ядроПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $500
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Оплата за выполненную задачу – рабочий продукт без багов/недоработок. Вы делаете на своем хостинге, демонстрируете результат, согласовываем, оплачиваем, Вы переносите на основной домен. Требования к исполнителю: Опыт в создании ...WordPressHTMLCSSСтатьи для сайтаСемантическое ядроИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $50
Необходимо проанализировать сайт на наличие технических ошибок, которые мешают продвижению сайта. Так же проанализировать юзабилити сайта, на влияние поведенческих факторов. Составить объемное, детальное ТЗ, или список конкретных рекомендаций, которые при их исправлении будут позитивно влиять ...Семантическое ядроПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
На сайт занимающийся продажей светильников и люстр нужно составить семантическое ядро и написать текста по ТЗ на основные разделы сайта. Примерно 10 штук. От вас цена и срокиСемантическое ядроПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $250
Здравствуйте! Срочно требуется специалист по подбору запросов (семантического ядра) для SEO-продвижения сайтов Ежедневно присылаем ~30 заказов на подбор запросов для сайтов разных тематик. Требуется составить 50 запросов. В заказе ...Семантическое ядроПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Необходимо используя пример сайта (скину в ЛС), разработать на основе донора СЯ. Более подробное ТЗ, прикрепил к задаче.Семантическое ядроПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $400
маркетплейс по игре Adopt me (Roblox). На нашем сайте одни пользователи выставляют свои внутриигровые предметы на продажу, а другие покупают. Это происходит примерно так: продавец отдает предмет нашему боту, предмет начинает отображаться у него на ...Семантическое ядроПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Приветствую) Имеем уже существующий сайт [url=https://farmmac.com.ua/]https://farmmac.com.ua/[/url], который был в СЕО продвижении. Но сейчас создаем новый сайт с новым контентом и новыми страницами. Сейчас первостепенно нуждаемся в семантическом ядре для сайта, тз для копирайтера, тз для программиста.Семантическое ядроПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Для сайта на польском языке https://factories.pl/ необходимо собрать семантическое ядро. Это сайт каталог компаний, нам нужны ключевые слова только для категорийных и некоторых других страниц сайта (страница раздела, карты сайта, главная страница и несколько статей. ...Семантическое ядроПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Здравствуйте. Нужен seo специалист с опытом для первичной оптимизации и открытия индексации сайта по продаже авто. Сайт (тут идут еще техработы, но суть такая. сайт не оптимизирован, просто плагин seo поставлен). Контент: парсинг с ...Семантическое ядроChatGPTЗакрыт6 месяцев назад