Заказать семантическое ядро

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  • Семантическое ядро

    $700

    У нас будет создаваться меню и страницы новые , у нас все уже нарисованы, будем добавлять страницы, нужно сделать 100 страниц текста под seo и заголовки (название страниц) ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    8 дней назад

  • Оптимизировать сайт и разработать SEO стратегию (ENG)

    Нужна помощь с поддержанием и развитием веб-сайта приложения - https://appbooka.com?? ЦА - родители детей в возрасте от 0 до 10 лет из англоязычных стран. Наша основная цель - привлечение потенциальных пользователей нашего приложения и конвертация трафика сайта в подписки приложения.?  Задачи: ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    9 дней назад

  • Подготовить семантическое ядро для контекстной рекламы Google Ads

    Компания Альфа Девелопмент Групп https://adg-ua.com/ запускает в работу новый объект недвижимости (индустриальный парк). Наши клиенты- широкий спектр бизнесов, включающий производственные компании, дистрибуция, логистика, сельское хозяйство, автосервисы и прочее. Нам нужен специалист по ведению ...

    Семантическое ядроGoogle Ads
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Нужно органическое продвижение сайта

    Интересует именно органика регион сайта США сайт услут, небольшой задача вывести в ТОП отдельно первым делом сделать сбор семантического ядра по главной странице сайта и выдача техзадания копирайтеру

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Настроить Google Ads качественно и эффективно

    Задача: Настроить контекстную рекламу в Google Ads + 7-14 дней ведения кампании и донастройка должны входить в стоимость. Реклама настраивается для региона США (должен быть опыт и кейсы) Настройка должна включать: Сбор ...

    Семантическое ядроGoogle AdsРекламная кампания
    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработать семантическое ядро

    $50

    Необходимо разработать семантику под 1000 запросов, тематика: кино. Регион: Россия. Используя основную базу с кино и сериалами, собрать СЧ, ВЧ, НЧ с низкой конкуренцией.

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Собрать СЯ

    Добрый день! Нужно собрать семантическое ядро для GOOGLE Ads с частотностью для США, Канады и Швейцарии по тематике "accepting crypto payments"

    Семантическое ядроGoogle Ads
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Требуется собрать семантику и написать тексты с помощью ChatGPT

    Нужно собрать семантическое ядро и написать хорошие оптимизированные тексты с заголовками/подзаголовками и мета-тегами с помощью ChatGPT. Тематика сайта обучение для получения удостоверения тракториста-машиниста. Ориентировочное кол-во текстов 30-50 штук. Жду предложений по цене и срокам в ...

    Семантическое ядроChatGPT
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Оптимизация сайта в гугл

    $250

    Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...

    Аудит сайтаСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Оптимизация сайта в гугл

    $250

    Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...

    Аудит сайтаСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создать на WordPress, наполнить и оптимизировать интернет-магазин

    $500

    БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Оплата за выполненную задачу – рабочий продукт без багов/недоработок. Вы делаете на своем хостинге, демонстрируете результат, согласовываем, оплачиваем, Вы переносите на основной домен. Требования к исполнителю: Опыт в создании ...

    WordPressHTMLCSSСтатьи для сайтаСемантическое ядро
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Ищу SEO специалиста для составления аудита и написания ТЗ программисту

    $50

    Необходимо проанализировать сайт на наличие технических ошибок, которые мешают продвижению сайта. Так же проанализировать юзабилити сайта, на влияние поведенческих факторов. Составить объемное, детальное ТЗ, или список конкретных рекомендаций, которые при их исправлении будут позитивно влиять ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Нужно семантическое ядро и текста

    На сайт занимающийся продажей светильников и люстр нужно составить семантическое ядро и написать текста по ТЗ на основные разделы сайта. Примерно 10 штук. От вас цена и сроки

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Специалист по подбору запросов для SEO-продвижения

    $250

    Здравствуйте! Срочно требуется специалист по подбору запросов (семантического ядра)  для SEO-продвижения сайтов Ежедневно присылаем ~30 заказов на подбор запросов для сайтов разных тематик. Требуется составить 50 запросов. В заказе ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • SEO на США

    $400

    маркетплейс по игре Adopt me (Roblox). На нашем сайте одни пользователи выставляют свои внутриигровые предметы на продажу, а другие покупают. Это происходит примерно так: продавец отдает предмет нашему боту, предмет начинает отображаться у него на ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Семантическое ядро и ТЗ для СЕО копирайтера

    Приветствую)  Имеем уже существующий сайт [url=https://farmmac.com.ua/]https://farmmac.com.ua/[/url], который был в СЕО продвижении. Но сейчас создаем новый сайт с новым контентом и новыми страницами.  Сейчас первостепенно нуждаемся в семантическом ядре для сайта, тз для копирайтера, тз для программиста.

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Семантическое ядро с кластеризацией для польского сайта

    Для сайта на польском языке https://factories.pl/ необходимо собрать семантическое ядро. Это сайт каталог компаний, нам нужны ключевые слова только для категорийных и некоторых других страниц сайта (страница раздела, карты сайта, главная страница и несколько статей. ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Seo-специалист для оптимизации нового сайта (продажа авто)

    Здравствуйте. Нужен seo специалист с опытом для первичной оптимизации и открытия индексации сайта по продаже авто. Сайт (тут идут еще техработы, но суть такая. сайт не оптимизирован, просто плагин seo поставлен). Контент: парсинг с ...

    Семантическое ядроChatGPT
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад