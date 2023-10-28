Подготовить семантическое ядро для контекстной рекламы Google Ads

Компания Альфа Девелопмент Групп https://adg-ua.com/ запускает в работу новый объект недвижимости (индустриальный парк).

Наши клиенты- широкий спектр бизнесов, включающий производственные компании, дистрибуция, логистика, сельское хозяйство, автосервисы и прочее.

Нам нужен специалист по ведению контекстной и таргетированной рекламы, который на первом этапе подготовит семантическое ядро для контекстной рекламы Google Ads.

Нам необходимо сформулировать бюджеты для показов на 1-3 позициях в гугле и вашу оплату за ведение контекста, на основании прогнозной цены за клик и вашей оценки частотности и CTR.

Цель для рекламы-лид, рекламируемая площадка- лендинг объекта.

При принятии заявки укажите стоимость ваших услуг за составление семантического ядра, просчет ежемесячного трафика (показы), ориентировочной цены за клик и вашего прогноза по CTR. Прежде всего нам необходимо сформулировать бюджет на рекламу. В комментарии к заявке укажите стоимость ваших услуг по сопровождению контекстной рекламы.

Опыт ведения рекламы в сфере недвижимости будет плюсом (если есть, укажите). Также укажите, есть ли у вас опыт работы с тизерками работающими на территории Украины (Критео, Мгид, Рекреатив и т.д.)