Сайт по разработке мобильных игр

Добрый день помогите пожалуйста Как в Фиде прописать правило преобразования что бы исключить ошибку таких товаров Скрин ниже https://prnt.sc/Di6yATZ6K94Z Напишу сразу - интерент магазин товаров для дома. Ничего запрещенного нет, Но Мерчант ...