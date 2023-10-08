Настроить рекламу в гугл (тема: груминг)

Вітаю потрібно набрати 4 000 годин на ютуб канал який створений на англомовну авдеторію https://www.youtube.com/@angelsoulfulmusic бажано жива авдеторія а не боти. Години потрібні для підключення монетизації.
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Здравствуйте.
Занимаемся грумингом, нужно настроить контекстную рекламу по г. Днепр
Все детали исполнителю расскажу.
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