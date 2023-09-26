Налаштування профілю Google та Google Ads

Вітаю потрібно набрати 4 000 годин на ютуб канал який створений на англомовну авдеторію https://www.youtube.com/@angelsoulfulmusic бажано жива авдеторія а не боти. Години потрібні для підключення монетизації.
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Компанія з виробництва виробів з полімерів.
Необхідно створити профіль компанії в Google, наповнити його інформацією та створити рекламу в Google Ads.
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