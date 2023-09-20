Настройка Яндекс Директ

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Здравствуйте!
Интересует продвижение строительных услуг через Яндекс Директ.
Основные услуги:
1. Строительство домов
2. Ремонт под ключ
От вас кейс(ы) в данном направлении рекламы - обязательны.
3 месяца назад
guest_1696600216939
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад