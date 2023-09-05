Реклама в Инстаграме

Ищем специалиста по рекламе. Есть купленный зарубежный прогретый аккаунт в фб (можно через ваш, если имеется). Хотим настроить в Инстаграме рекламку на нашу ЦА в зарубежном ГЕО (Эмираты, Щвейцария и тд), которая будет вести на наш сайт лэндинг (преподавательская сфера). У нас уже есть 4 креатива и знание собственной ЦА, а также платежная карта visa California. Нам нужно только настроить и редактировать, чтобы цена за клик была адекватная (настраивали сами, получилась 4.5-5$, для нас это дорого + из-за того, что новый рекламный аккаунт, не позволяет цену за клик ставить, только за показы)

От специалиста приветствуется:

1. Наличие реальных кейсов

2. Опыт работы на зарубежные гео

3. Работа с узким сегментом

4. Наличие своих рекламных и платежных аккаунтов

5. Адекватная стоимость.

Нужно произвести настройку с готовыми креативами и выделенной аудиторией при рекламном бюджете 40 тр на месяц