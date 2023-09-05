Аудит и дать рекомендации по 2-м рекламным аккаунтам

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Нужно проанализировать работу 2-х рекламных аккаунтов Гугл магазина проф косметики.
В последние 5 дней сильно упало количество заказов и показы. Сделать аудит и дать рекомендации по улучшению ситуации.
Мне нужен увидеть пример вашего анализа и рекомендаций. Ваш опыт работы и стоимость. 

3 месяца назад
guest_1694598661600
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад