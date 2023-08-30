Я.Директ для стоматологии

Ищу небольшую команду или отдельного ответсвтенного специалиста, у кого есть опыт работы со стоматологиями.

Задача - запуститься тестово на 3 месяца с 1-й услугой по имплантации, если результат устроит - продолжить сотруднчество.

Из особенностей -

1 раз в неделю отчеты, которые включают:

-Результаты ведения контекстной рекламы

-Список произведенных работ

-Рекомендации по аналитке относительно посадочной страницы