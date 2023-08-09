Рассылка резюме

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Есть база данных судоходных компаний, судов и рыбопромысловых фабрик. Все что нужно делать это рассылать резюме по этим компаниям, электронные адреса вы найдете на сайтах этих компаний.

4 месяца назад
guest_1692362940053
Украина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад