Рассылка резюме

Ищу специалиста по настройке рекламы в google ads нежно скорестировать настроики гугл реклами
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Есть база данных судоходных компаний, судов и рыбопромысловых фабрик. Все что нужно делать это рассылать резюме по этим компаниям, электронные адреса вы найдете на сайтах этих компаний.
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