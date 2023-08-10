Google Ads / Facebook Ads

$2000
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Добрый день!

Мы ищем специалиста фрилансера для настройки, управления, аналитики и запуска Google Ads и Facebook Ads Social Media. Для таргетированной и контекстной рекламы.

Наша компания находится в Германии, мы готовы рассмотреть специалистов с банковской картой ЕС или СНГ. Мы хотели бы привлечь специалиста с портфолио, успешными кейсами и желательно со знанием немецкого языка на хорошем уровне.

Наша компания занимается оптовыми продажами товаров ликвидации, банкротства, профицита.

Наш сайт: https://salzmann-restwaren.de/

4 месяца назад
guest_1692782395410
Германия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад