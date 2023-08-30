Необходимо консультация по Таргету.

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Ищу наставника с опытом в таргете по Instagram, Facebook.

(будет плюс, если в арбитраже трафика есть опыт).

Куплю консультацию, по цене договоримся. Работать можем на постоянной основе.

Интересует:

Товарный бизнес в приоритете (серые направления тоже подойдут).

Вы должны научить меня запускаться, рассказать все базовые основы (рабочий кабинет и т.д.)

Опыт у вас должен быть хотя бы от полгода работы (с примерами работ)

4 месяца назад
a1ex_
Алекс 
32 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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