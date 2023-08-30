Необходимо консультация по Таргету.

В поисках нескольких людей которые будут помогать рекламой! Для подробной информации просьба написать сообщение!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу наставника с опытом в таргете по Instagram, Facebook.
(будет плюс, если в арбитраже трафика есть опыт).
Куплю консультацию, по цене договоримся. Работать можем на постоянной основе.
Интересует:
Товарный бизнес в приоритете (серые направления тоже подойдут).
Вы должны научить меня запускаться, рассказать все базовые основы (рабочий кабинет и т.д.)
Опыт у вас должен быть хотя бы от полгода работы (с примерами работ)
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