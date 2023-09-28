a1ex_

Алекс a1ex_

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

low_price
Ярослав 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Дизайнер креатив
Создание видеоСоздание картинок
Отличный специалист в своем деле, дает подробное и понятное ТЗ. Также очень хорош в коммуникации, оплатил наперед, человек с которым приятно работать)
Очень хороший и знающий толк в своем деле парень. Очень отзывчивый и добрый) Сделал все как я просил. Рекомендую!
Ответный отзыв
janis007
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Ищу дизайнера для создания креативов - бьюти ниша
FacebookInstagramСоздание баннеровСоздание постеров
Все как обычно супер!
Дизайнер ответственный, уже не первый раз работаем, результатом доволен. Делает все красиво, а главное быстро)
Ответный отзыв
janis007
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Дизайнер креативы
Создание видеоСоздание картинок
Все прошло отлично! Было приятно поработать.
Отличный дизайнер, понимает что хочет клиент, делает быстро и точно в сроки)
Ответный отзыв