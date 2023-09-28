Требуется дизайнер для разработки рекламного креатива для Facebook в формате баннеров и видео. Рассматриваются кандидаты без портфолио, если есть навыки. Основное внимание на креативность и качество работы.
- Баннеры1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется дизайнер для разработки креативов для постов и сторисов в Instagram и Facebook. Проект ориентирован на бьюти нишу. Предпочтение будет отдано специалистам с опытом работы в данной области. Необходимы оригинальные и привлекательные баннеры, которые будут выделяться в ленте пользователей.Баннеры1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется дизайнер для разработки рекламного креатива в формате баннеров, включая картинку и видео. Рассмотрим новичков, готовых продемонстрировать свои навыки, даже без портфолио.Баннеры1 исполнительЗавершенгод назад
Ищу наставника с опытом таргетированной рекламы в Instagram и Facebook для консультации. Необходимы базовые знания и умение запускать рекламные кампании. Опыт от полгода с примерами работ обязателен. Предпочтение отдается товарному бизнесу, серые направления также рассматриваются. Возможна постоянная работа.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Ищется опытный наставник по таргетированной рекламе в Instagram и Facebook для консультации. Требуется помощь в запуске рекламных кампаний, с акцентом на товарный бизнес. Опыт работы от полгода с примерами обязательный. Возможна постоянная работа, цена оговаривается.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт2 года назад
Ищу наставника для консультации по таргету в Instagram. Необходим опыт в SMM и арбитраже трафика. Интересует обучение основам запуска рекламных кампаний для товарного бизнеса. Опыт от полгода с примерами работ. Укажите цену в заявке.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт2 года назад