Требуется дизайнер для разработки креативов для постов и сторисов в Instagram и Facebook. Проект ориентирован на бьюти нишу. Предпочтение будет отдано специалистам с опытом работы в данной области. Необходимы оригинальные и привлекательные баннеры, которые будут выделяться в ленте пользователей.