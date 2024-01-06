UX / UI веб дизайнер
Привет всем!
Моя цель как дизайнера — не только создавать визуально красивый и приятный продукт, но и сделать его удобным, логичным в использовании, что способствует увеличению продаж и кликов.
Опыт
Я закончила 2 курса в одной из самых известных украинских школ "Hillel", сертификаты прилагаются. https://certificate.ithillel.ua/view/66874017 https://certificate.ithillel.ua/view/86174986
Общая длительность обучения составила 6 с половиной месяцев. Помимо этого, в "живой" практике я уже год. До веб-дизайна занималась рисованием и веб-графикой.
Портфолио
- Концепт персонального сайта портфолионет просмотров
- E-commerce дашборднет просмотров
- Моб. приложение для фриланс биржы, система Androidнет просмотров
- Мобильное приложение онлайн-библиотеки для системы IOSнет просмотров
- Концепт магазина кактусов, мобильная версиянет просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 дней
#2186