Найти ПП по домену и структуре

Сделать на чистом PHP с картинкой подобный эффект: http://allfacebook.com.ua/images/tmp/effect-img.jpg Если никакого другого способа просто как наложить на картинку вотермарк, то нужно научиться тогда генерировать случайный вотермарк нужного размера в PNG, а затем его накладывать. Задача интересная, но ...