Найти ПП по домену и структуре

$30
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Здравствуйте, простой заказ. Нужно по домену, структуре и лендингу найти пуш ПП, что есть.

Нужно разобрать код (если это поможет) и найти источник.

Лендинг + домен + структура url:

[code]https://1.ww-news.com/l/?id=1111&site_id=1111&subid1=1111&url=[/code]

Буду благодарен за помощь. Если вызывает трудности, но найти реально, цену готов увеличить.

5 лет назад
janis007
38 летЛатвия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад