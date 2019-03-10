Найти ПП по домену и структуре

На сайте DLE есть сторонний модуль, который управляет выводом ссылок в одном из блоков на главной странице. В админке модуля в три поля добавляются ID новостей, в результате на главной появляются ссылки на эти новости. Админка ...
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Здравствуйте, простой заказ. Нужно по домену, структуре и лендингу найти пуш ПП, что есть.
Нужно разобрать код (если это поможет) и найти источник.
Лендинг + домен + структура url:
[code]https://1.ww-news.com/l/?id=1111&site_id=1111&subid1=1111&url=[/code]
Буду благодарен за помощь. Если вызывает трудности, но найти реально, цену готов увеличить.
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