Нужно наложить программно фильтр на фото

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок198 просмотров
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Нужно программно наложить фильтр на фото и сохранить.

5 лет назад
amsterimax
Максим 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад