Доработка сайта на Laravel

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки252 просмотра
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Всем доброго времени суток. Несколько правок нужно выполнить. Для выполнения потребуется знание nodeJS, фреймворка Laravel, небольшой опыт вывод API для мобильных устройств

Laravel
5 лет назад
aryn11
Акпар 
28 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
4 года назад