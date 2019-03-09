Доработка сайта на Laravel

ТЗ и макеты здесь: https://drive.google.com/folderview?id=1dCDRWh45P0gpY4Z4s8jocvnvDtK8L-7q Пожалуйста, укажите стоимость за весь сайт, сроки изготовления и ограничения/допущения, на основании которых они рассчитаны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток. Несколько правок нужно выполнить. Для выполнения потребуется знание nodeJS, фреймворка Laravel, небольшой опыт вывод API для мобильных устройств
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