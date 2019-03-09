Нужен для биржи Bitmex, который будет торговать по моей стратегии.
Модуль для генерации XML фида заказов для Opencart 2.3 / 3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать простой модуль экспорта заказов в XML-фид. Это должен быть именно модуль, потому что планируется его ставить на 10+ сайтов.
Задача: Иметь каждые 2-5 минут актуальный список последних 20-100 заказов. (Лимиты обсуждаемы, чтобы не создавать нагрузку на сервер)
Поля в фиде: Дата и время заказа до секунд, Заказ (список товаров и кол-во), Сумма заказа, Заказчик, Мобильный, Город и адрес доставки, Метод оплаты, Сайт
Модуль нужен для Opencart / Ocstore 2.3 и 3.0.
По срокам не плохо в неделю сложиться, кто возьмется и какая цена вопроса?
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