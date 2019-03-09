Модуль для генерации XML фида заказов для Opencart 2.3 / 3

Необходимо создать простой модуль экспорта заказов в XML-фид. Это должен быть именно модуль, потому что планируется его ставить на 10+ сайтов.

Задача: Иметь каждые 2-5 минут актуальный список последних 20-100 заказов. (Лимиты обсуждаемы, чтобы не создавать нагрузку на сервер)

Поля в фиде: Дата и время заказа до секунд, Заказ (список товаров и кол-во), Сумма заказа, Заказчик, Мобильный, Город и адрес доставки, Метод оплаты, Сайт

Модуль нужен для Opencart / Ocstore 2.3 и 3.0.

По срокам не плохо в неделю сложиться, кто возьмется и какая цена вопроса?