Онлайн оплата для сайта на Opencart

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки194 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, требуется онлайн-оплата на сайт, Яндекс касса подойдет для этого? 

Если выбрали доставку курьером, то предложить варианты оплаты:

-наличными при получении

- Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, МИР на сайте

- Qiwi, Web money 

- Яндекс Деньги

- В салонах связи и терминалах наличными

- Интернет-банкинг

Остальные варианты опишем позже. Необходимо настроить интеграцию с Боксберри и СДЭК с картой.

спасибо 

Пишите стоимость и сроки.

OpenCart
5 лет назад
grechkopv
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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