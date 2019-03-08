Установить шаблон на вордпресс и кастомизировать дизайн

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок394 просмотра
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есть хостинг.поставлен вордпресс.нужен шаблон под тематику гос закупок и тендеров.кастомизировать его под наши запросы.

5 лет назад
guest_15520795860859
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад