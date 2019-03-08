Доработка парсера товаров интернет-магазина на webasyst

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Программистом написан парсер товаров с нескольких доноров, на каждого донора свои настройки.

Возможности парсера:

- Парсер может снимать с донора информацию о товарах в ручном режиме или автопилоте через крон.

- Парсер может добавлять новые товары, сверять на дубли (чтобы не пересекались одни и те же позиции от разных доноров).

- Парсер может расставлять приоритеты, какому донору отдать приоритет на товар.

- Парсер может делать наценку к цене товара донора или скидку.

- Парсер можем конвертировать валюту товаров донора (Рубли) в разную валюту евро, доллары.

- Парсер имеет гибкие настройки выборочного обновления информации.

- Парсер может подставлять прокси, чтобы безопасно снимать данные.

- Парсер снимает категории товаров, бренды. На нашем сайте используется структура одного донора, а по 2-му донору вручную расставлены связи категорий.

- Доноров всего два, у каждого свои атрибуты и характеристики.

- Вся настройка идет по брендам товаров, бренды товаров частично пересекаются у доноров, для этого есть приоритеты и проверка на дубли.

- Парсер логирует данные.

Проблемы и задачи:

1. От донора № 2 не грузятся фотографии (или загрузились битыми, добавляли вручную), не работает наценка и скидка, не конвертирует валюту.

2. У Всех доноров отображаются по разному остатки, у кого-то просто в "в наличии", у кого-то точное кол-во или формулировка "Уточняйте". Нужно систематизировать выгрузку к нам, у нас все в числах. Т.е. Уточняйте, Под заказ, Ожидается, Нет в наличии значит у нас 0 шт. У нас сейчас: если у донора стоит "Под заказ", то у нас 0 шт., в остальных случаях ставит "В наличии" и в итоге многие товары стоят в наличии, хотя в действительности их нет.

3. У донора № 1 много складов и по каждому свои остатки, нужно парсить только с нескольких (оптовых), выборочно.

4. Донор № 1 дает выгрузки в .XML, одну с остатками, одну полную. Может есть смысл перейти на них, отказавшись от парсинга данного донора в текущем формате.

5. От донора № 2 выгрузились не все товары, похоже не догружаются, выяснить причину и исправить.

6. Нужно чтобы товары сняты с продажи (донор снял с продажи, убрал с сайта) у нас так же меняли статус видимости на "отключен".

Для этого парсер так же должен запоминать историю выгрузок, иначе убьет товары, которые есть у одного, а у другого нет.

7. Отладить работу "приоритетов". По приоритету остатки и цены должны грузиться от донора с высшим приоритетом, если один и тот же артикул встречается у обоих доноров.

8. Отладить работу КРОНа, он раньше работал по донору № 1 точно, сейчас перестал. По донору № 2 неизвестно.

9. Новые бренды должны автоматически добавляться в список брендов доноров в настройках парсера, в режиме "не размещаем", сейчас только вручную.

10.Новые категории товаров и бренды от доноров должны парситься в отключенном виде, товары из новых категорий так же в отключенном состоянии. По окончанию парсинга должна быть сводка: "столько новых, столько обновлено, столько отключено, столько категорий, столько брендов".

11.Донор № 1 грузит товары, в артикуле которых вначале *звездочка значит снят с производства. Такие товары не должны парситься.

12. Донор № 2 грузит товары в названии которых "снято" снят с производства. Такие товары не должны парситься.

Только с опытом (парсерсы), только с отзывами.

Работа НЕ НА продакшене.

Оплата желательно б/н, на р/с готовы больше платить.