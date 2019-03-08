Есть таблица MySQL

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pages` (

`tid` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`url` varchar(2560) NOT NULL,

PRIMARY KEY (`tid`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

с записями

Сформировать sql дамп на 1000 новых строк:

Я его импортирую без проблем через командную строку, но мне важно, чтобы добавились только те сообщения, которых еще нет в бд. Я вообще не знаю, возможно ли такое. Или mysql всегда выведет ошибку, если хоть одно сообщение совпадет?