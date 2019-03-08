Сформировать sql дамп

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки191 просмотр
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Есть таблица MySQL

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pages` (

  `tid` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `url` varchar(2560) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`tid`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

с записями 

Сформировать sql дамп на 1000 новых строк:

Я его импортирую без проблем через командную строку,  но мне важно, чтобы добавились только те сообщения, которых еще нет в бд.  Я вообще не знаю, возможно ли такое. Или mysql всегда выведет ошибку, если хоть одно сообщение совпадет?

5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад