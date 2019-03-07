Интеграция систем с Битриксом

У меня на сайте на Битриксе Сделано несколько интеграция...

1. надо проверить как они сделаны и донастроить

2. по мелочи поправить внешне и внутренне

3. Надо сделать так чтобы при выборе многих пунктов можно было сразу заполнять

4. Подключиь оплату и многое другое

5. Еще нужна одна интеграция

Оставляйте почту, я вам все отправлю и какая сумма за час?