Интеграция систем с Битриксом

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок183 просмотра
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У меня на сайте на Битриксе Сделано несколько интеграция...

1. надо проверить как они сделаны и донастроить

2. по мелочи поправить внешне и внутренне

3. Надо сделать так чтобы при выборе многих пунктов можно было сразу заполнять

4. Подключиь оплату и многое другое

5. Еще нужна одна интеграция 

Оставляйте почту, я вам все отправлю и какая сумма за час? 

5 лет назад
tanyaty
Таня 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов(-3)