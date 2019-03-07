Доработка сайта на prestashop оплата по договоренности

Веб-программированиеЗакрытнет заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Редактирование страницы товара. Добавление комбинаций увеличивающих цену с помощью радио-кнопок и выпадающих списков. 

Редактирование формы заказа. Необходимо убрать заполнение карточки доставки и оплату.  Запрос должен просто приходить на почту с контактами заказчика.  

Prestashop
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва