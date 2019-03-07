Добавить на сайт сервис проверки действия пропуска (вот примеры: http://proverit-propusk.com/ http://proverka-propuska.com/ https://ru-propusk.ru/page/proverit-propusk/ http://www.ce-group.ru/proverka-propuska/)
Доработка сайта на prestashop оплата по договоренности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редактирование страницы товара. Добавление комбинаций увеличивающих цену с помощью радио-кнопок и выпадающих списков.
Редактирование формы заказа. Необходимо убрать заполнение карточки доставки и оплату. Запрос должен просто приходить на почту с контактами заказчика.
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