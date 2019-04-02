Обработка прайсов по ТЗ

$35
Веб-программированиеЗавершен4 заявки202 просмотра
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Обработка xml прайсов по готовому ТЗ. Все детали обсудили.

5 лет назад
Notchex
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexander_hol
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$35
10 дней
Отличный исполнитель! Так как это была первая работа исполнителя на этой бирже, я поначалу сомневался в качестве выполнения работы. Но в итоге, оказалось что мы с одного города и для лучшего понимания задачи, встретились и все обсудили лично. Качество работы на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую к сотрудничеству! Особенно порадовало четко поставленное ТЗ, все оплачено в условленные сроки.