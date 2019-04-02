Обработка прайсов по ТЗ

Отличный исполнитель! Так как это была первая работа исполнителя на этой бирже, я поначалу сомневался в качестве выполнения работы. Но в итоге, оказалось что мы с одного города и для лучшего понимания задачи, встретились и все обсудили лично. Качество работы на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству!